Forcarei recupera su gimnasio: toca agradecer y mirar más allá

Hace unos días, señalé públicamente que el gimnasio municipal de Forcarei no estaba funcionando en condiciones. La falta de maquinaria y el deterioro de algunos equipos hacían difícil aprovechar las instalaciones como se merecen. Muchos vecinos que querían entrenar se encontraban con limitaciones y un servicio que no respondía a las necesidades básicas., una carencia que afectaba directamente al bienestar y a las posibilidades de practicar deporte de nuestros vecinos. Hoy quiero reconocer y agradecer que la nueva alcaldesa haya conseguido recuperar esas instalaciones en condiciones dignas (o por lo menos eso ha anunciado), devolviendo al gimnasio el equipamiento necesario para que vuelva a ser un espacio útil y saludable para todos.

Este logro merece ser valorado, porque demuestra que cuando se escucha a la ciudadanía y se actúa con compromiso, las mejoras llegan. Sin embargo, no podemos quedarnos aquí. Forcarei y su entorno tienen retos mucho más importantes que requieren atención urgente:

-La atención médica en los ambulatorios, que debe garantizarse con recursos suficientes y profesionales disponibles.

-La lucha contra la despoblación, que amenaza el futuro de nuestro municipio y exige políticas valientes para fijar población y generar oportunidades.

-El impulso de servicios básicos y proyectos de desarrollo, que permitan que vivir en Forcarei sea una opción atractiva y sostenible.

Y un largo etcétera.

Por todo ello, agradecemos lo conseguido, pero seguimos reclamando lo que aún falta. El gimnasio es un paso adelante, pero la verdadera batalla está en asegurar la calidad de vida y el futuro de nuestro ayuntamiento.