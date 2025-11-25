Estradensismo en el país del Plata

El Centro Cultural do Partido da Estrada en Bos Aires celebró este domingo los 82 años de edad, una fecha señalada para una de las entidades históricas de la emigración gallega en Argentina. El acto reunió a cerca de 200 personas en la sede de la institución, fundada en 1943 tras la fusión de la Unión Estradense y la Federación Agraria de A Estrada, dos agrupaciones nacidas a comienzos del siglo XX y estrechamente vinculadas a la vida social y cultural del municipio pontevedrés.

Comida de confraternidad en la sede.

La celebración contó con música tradicional gallega a cargo de los gaiteiros del Centro Galicia de Buenos Aires, así como con las actuaciones del coro Airiños da nosa terra y del cuerpo de baile Bruxos e Meigas, que aportaron el toque festivo a una jornada marcada por el recuerdo, el sentimiento comunitario y la importancia de mantener vivo el vínculo con la tierra de origen.

Concierto de música tradicional gallega.

En el marco del aniversario se entregaron también distinciones a varios socios del centro nacidos en el municipio estradense, reconociendo así su dedicación a una institución que durante décadas ha funcionado como punto de encuentro, apoyo y referencia cultural para generaciones de emigrantes y sus descendientes.

Además del peso simbólico del acto, la cita estuvo cargada de relevancia social e institucional, pues el Centro Cultural do Partido da Estrada continúa siendo uno de los espacios más activos de la diáspora gallega en el país del Plata. Su presidente, José Manuel Basteiro, recientemente distinguido en A Estrada con el Salmón de Ouro y nombrado presidente de la Federación de Sociedades Españolas en Argentina, recibió las felicitaciones de las autoridades presentes.

En el aniversario participaron una amplia representación política, entre ellos el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López; el vicepresidente, Rafael Domínguez; el diputado y alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; así como el concejal estradense Óscar Durán. También se sumó a la celebración el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, que quiso acompañar al colectivo en una fecha significativa para la historia migratoria local.

Louzao fue recibido a su llegada por una comitiva de gaiteiros y firmó en el libro de honor antes de compartir desayuno con los asistentes. Durante su intervención, el alcalde felicitó al centro por su trayectoria y agradeció el cariño mostrado por la comunidad. «En mi día a día como regidor puedo decirso que soy un alcalde al que le gusta visitar todas y cada una de las parroquias del concello, y hoy visito la número 52», expresó, y añadió: «Los estradenses en Argentina siempre estuvisteis presentes como una parroquia más, como si A Estrada tuviese tierras al tro lado del Atlántico».

El mandatario recordó que esta es su segunda visita a la entidad, aunque la primera como alcalde, y destacó el arraigo que mantiene la emigración con el municipio. Para concluir, definió su paso por la institución como una oportunidad para comprobar «La buena salud en la que aquí crece nuestro sentimiento más fuerte: el estradensismo»

Finalmente, la agenda de la delegación estradense en Buenos Aires continuó este lunes con visitas al Centro Galego, el Centro Galicia y el Museo da Emigración Galega, además de un encuentro con el colectivo emigrante de Lalín, Silleda y Agolada. De este modo, el viaje institucional iniciado el pasado sábado 22 de noviembre por la noche, culmina hoy, martes.