Cuenta atrás para comprar las balizas para los vehículos: sin prisas en la zona

A poco más de un mes de que la baliza luminosa V16 conectada sea obligatoria en todos los vehículos —entrará en vigor el 1 de enero de 2026—, en algunos comercios de Lalín y A Estrada viven un aumento progresivo de consultas y ventas sobre este producto de moda. Sin embargo, estos comerciantes también detectan un elemento común entre sus clientes, y es la confusión generalizada que existe entre los conductores.

María José Carbia, de Electrodomésticos Rey, con la baliza. | S. P.

Estas nuevas luces de emergencia sustituirán a los conocidos triángulos de señalización en España y deberán contar con conexión automática con la DGT 3.0, además de estar homologadas por la Dirección General de Tráfico. Su funcionamiento, en teoría sencillo, no evita que muchos usuarios lleguen a los comercios con dudas básicas, como si sirve cualquier baliza del mercado aunque no esté homologada, o si la DGT sigue controlando la localización de su coche aun cuando no está en uso.

Al preguntar a varios establecimientos de la zona, se observa un panorama claro, y es que las ventas suben, pero la mayoría de los conductores todavía no la compraron, esperando al último momento y recelando de que la normativa pueda cambiar, como ya tiene ocurrido.

En la Ferretería Cerne de Lalín, su responsable Luis González confirma que las ventas comenzaron a despegar en las últimas semanas, pero muchos clientes continúan aplazando su compra pese a la inminencia del plazo. «La gente está un poco desconfiada. Recuerdan que la otra vez se compraron balizas y luego no valieron. Temen que ahora pase lo mismo», explica él.

El precio en Cerne ronda los 40 euros, variando unos euros según el modelo, donde todos están homologados. Y aunque las ventas aumentan, los conductores tienden a comprar lo más barato, argumenta González: «La gente piensa que es algo que va a usar una vez con suerte, por eso tampoco quieren gastar de más».

Otra inquietud frecuente es el tema de si los coches nuevos también las necesitan: «Hay gente que dice: ‘Pero si mi coche trae geolocalizador y avisa en caso de accidente, ¿tengo que comprarla igual?’». La respuesta es sí, pues solo se excluyen motocicletas, maquinaria agrícola o vehículos de obras. Pese a la confusión general, asegura que la tienda está preparada para el aumento de demanda.

Algo similar ocurre en Electrodomésticos Rey, en A Estrada, donde su gerente, María José Carbia, explica que las balizas llevan tiempo disponibles, pero solo en el último mes se están comenzando a vender con cierta continuidad. «Ahora ya se están vendiendo bastante, pero también viene mucha gente solo a preguntar, a informarse de cómo funcionan, y luego marchan diciendo que ya la comprarán más adelante», señala ella.

El precio aquí también oscila entre los 30 y 40 euros, según luminosidad, accesorios o si incluye funda. Distribuyen 4 marcas homologadas, aunque Carbia reconoce que es precisamente la homologación lo que más inquieta a la clientela: «Preguntan si tiene el número de serie correcto, si está grabado en el plástico y no en una pegatina. Tienen miedo de comprar algo que después no valga».

Como en otros comercios, no tuvieron en ningún momento problemas de stock, pero sí advierten un patrón claro de cara a final de año, donde «la gente está esperando a diciembre, porque cuanto más tarde puedan gastar el dinero, mejor», comenta.

David Sueiro, desde el comercio estradense Ferrokey, confirma que las ventas se dispararon al acercarse al 1 de enero, donde ellos ya agotaron varias partidas completas: «Pedimos unas 100 o 150, y se acabaron rápido. Luego volvimos a pedir, pero estas ya venían un poco más caras».

El precio en la tienda pasó de 35 a 39 euros, incremento que Sueiro atribuye directamente a la presión de la demanda: «En internet las hay por 15 o 20 euros, pero no sabes si están homologadas o si son de calidad». Como usuario, tiene sus reservas sobre la sustitución completa de los triángulos, que seguirán funcionando en el resto de Europa. La sensación común en los negocios de la zona es clara, donde parece que la gran ola de ventas aún está por llegar.