Concentraciones por partida doble en Lalín y a la luz de las velas en A Estrada

Un año más, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, concellos de Deza y Tabeirós-Montes organizan distintos programas orientados a la concienciación social de sus vecinos sobre esta lacra social. Concentraciones, charlas, performance y exposiciones, entre otras iniciativas, jalonan una jornada eminentemente reivindicativa.

Miembros del BNG de Deza y Tabeirós posan juntos contra la violencia de género.

Lalín contará hoy con dos concentraciones distintas. La primera será a las 12.00 horas, en el vestíbulo de la casa consistorial, y se trata de la concentración de repulsa promovida desde el departamento de Igualdade del Concello. En ella se llevará a cabo la lectura de mensajes reivindicativos, así como otras manifestaciones plásticas y artísticas contra la violencia de género, a cargo del alumnado de los centros educativos de la capital dezana. Por la tarde, será el turno de la concentración convocada por el colectivo Azos Feministas, que está prevista para las 20.30 horas en el Kilómetro 0 de la localidad. La organización recuerda que «el trabajo del feminismo debe de ser diario, todas, todes y todos tenemos la responsabilidad de aplicarlo a nuestras vidas y de crear espacios de cuidado, seguros y de equidad».

Por otro lado, la performance central del 25N prevista en Silleda se aplaza hasta mañana debido a la presencia de la lluvia. El acto previsto en la Praza Siñor Afranio será finalmente mañana en el mismo lugar, a partir de las 20.00 horas. La actividad concebida como una performance colaborativa de fuerte impacto visual y emocional, girará alrededor de las relaciones tóxicas a través de las nuevas tecnologías, poniendo el foco en la violencia digital, en el control, en los celos en línea y en las dinámicas de dominación que se reproducen en el ámbito virtual.

Por su parte, A Estrada contará hoy con una concentración en la que la luz de las velas será la gran protagonista. La cita será a las 20.00 horas en la Praza da Constitución de la localidad y a ella están invitados todos los vecinos. «Es un acto muy sencillo pero que pretende ser muy simbólico y participativo. Buscamos que esas velas que forman el símbolo femenino iluminen también un espacio para el encuentro y la reflexión», señaló la concejala Amalia Goldar. En este acto se leerá el manifiesto consensuado entre todas las fuerzas políticas de A Estrada.

Puesto callejero

Además, en Agolada se colocará esta mañana un puesto a pie de calle de sensibilización. Será en horario de 10.00 a 14.00 horas y estará situado en la Praza do Concello bajo el lema «De igual a igual. Fagámolas visibles». La jornada se completará con actividades complementarias relativas a la celebración en el CEIP del municipio.

En Vila de Cruces la conmemoración del 25N tendrá el viernes día 28 como destinatarios a los más pequeños. La psicóloga Adriana Rodríguez ofrecerá una charla en el CEIP Nosa Señora da Piedade para alumnos de quinto y sexto curso de Primaria. La actividad se denomina Querernos ben. Misión convivencia sen estereotipos en colaboración con el centro. Cabe recordar que Rodríguez ya estuvo en el CEIP Cerdeiriñas de Piloño impartiendo una conferencia también a los estudiantes de quinto y sexto de Primaria, que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre.

Por último, el Concello de Rodeiro tiene previsto inaugurar hoy una exposición de «zapatos vermellos» delante de la casa consistorial, que fueron donados durante toda la semana. Además, se hará entrega de los premios del concurso de fotografía «A muller rural de onte e de hoxe», a las 18.30 horas, en el salón de plenos. La jornada concluirá con una concentración contra la violencia machista a las 19.00 horas junto al Concello.

El BNG de Deza-Tabeirós junta fuerzas contra el machismo

El BNG de Deza-Tabeirós une fuerzas contra la violencia machista. «La negación de la violencia de género que impera en la derecha y la extrema derecha permea la sociedad, nos guste o no, y también queremos combatirla desde el BNG, confiando siempre en que el feminismo es el camino a seguir», declaró Xoán Blanco en las horas previas a las manifestaciones, animando a todos a manifestarse contra lo que él describe como «una involución que no podemos permitir». En esa manifestación de apoyo, miembros del BNG de la comarca se reunieron para debatir el tema y evaluar iniciativas que podrían desarrollarse a pie de calle para combatir la violencia contra las mujeres. En esa reunión, se debatieron las múltiples quejas sobre la falta de músculo del gobierno en la lucha contra la violencia machista, restando algo más de un millón de euros del presupuesto de la Xunta destinado a la atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Al mismo tiempo, recuerdan que sería necesario dotar a la Atención Primaria de más servicios de atención psicológica en la zona.