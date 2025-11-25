Clotilde Teixeira fue localizada cerca de As Cavirtas el día de su desaparición

La lalinense Clotilde Teixeira fue vista el día de su desaparición, lunes 17, por trabajadores de un taller situado en la calle 53, vía paralela a la N-525 a su paso por A Corredoira, y desde las que se puede acceder al Paseo do Pontiñas a través del puente anexo a la depuradora. La localización coincide con otra ya corroborada por la investigación, que ubicó a esta mujer de 53 años caminando por la misma carretera nacional por delante de la gasolinera, una vez que se revisaron las cámaras de esta estación de servicio, a las 15.00 horas del pasado lunes. Entre ambos puntos hay poco más de 100 metros.

Lo que todavía se desconoce es qué dirección tomó a pie la desaparecida, si bien se habría descartado que siguiese caminando en dirección Filgueira por la N-525 pues en el visionado de cámaras de una empresa localizada en la zona de O Espiño no se detectó su presencia. Desde su entorno familiar se indica que todo apunta a que Clotilde se dirigió hacia el Paseo do Pontiñas. A trabajadores del taller de la calle 53 [enfrente de las antiguas naves de la textil Toypes] les resultó extraño ver a una mujer que caminaba en un evidente estado de desorientación, como si no tuviese claro dónde estaba, y tras andar unos metros hacia arriba [de vuelta por la calle 53 en dirección a la gasolinera de la N-525 de A Corredoira] cambió de rumbo y descendió hacia la zona de la depuradora de As Cavirtas. Este punto es clave para, a partir de ahí, teorizar qué camino pudo haber tomado. En caso de que cruzase el puente sobre el espacio fluvial, Clotilde pudo haber continuado hacia abajo o volver por el mismo paseo hacia la primera fase del espacio natural que remata a la altura del puente de la Avenida Xosé Cuíña. Lo que sí se sabe es que no subió la cuesta de la residencia de mayores de Domusvi pues las cámaras del geriátrico también fueron revisadas y por tanto no cruzó en dirección Filgueiroa.

Son algunas de las conclusiones de la familia de una mujer con problemas de movilidad, crisis depresivas o brotes de demencia, además de haber sido diagnosticada de párkinson. Su marido, Manuel Montoto, paseaba ayer por las proximidades de la depuradora, revisando pequeños senderos y fincas de la parte baja de la residencia. Precisamente desde el entorno familiar de esta mujer se pide a la opinión pública que deje de especular tanto en la calle como en las redes sociales con las razones de la desaparición de Clotilde, cuyo teléfono móvil está apagado desde entonces, sin que una geolocalización arrojase más datos sobre su paradero.

Patrullas de la Guardia Civil y Emerxencias Lalín mantienen activos sendos operativos después de una semana en la que ya se peinó el núcleo urbano y parte de la periferia. El jefe de Emerxencias, Víctor Blanco, señala que los voluntarios de Protección Civil están alertados por si se retomasen las búsquedas, ya sin concentraciones de vecinos. El objetivo se centrará en pistas y sus márgenes; «zonas concretas sobre los caminos por los que posiblemente pudo haber pasado», explica Víctor Blanco.