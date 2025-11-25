Las charlas informativas de compostaje recalan hoy en Donramiro y Cercio

El Concello de Lalín continúa con su ronda de charlas en el rural sobre el uso de composteros de cara a la implantación de la recogida de biorresiduos. Las sesiones recalaron el pasado viernes en Muimenta y Goiás, donde los presentes recibieron información sobre la correcta gestión de estos residuos, al tiempo que fueron entregados algunos composteros.

La campaña informativa tendrá continuidad en el día de hoy con charlas en los centros sociales de las parroquias de Donramiro (18.00 horas) y Cercio (20.00 horas). En estos encuentros se expondrán los contenidos sobre compostaje y el departamento dirigido por Raquel Lorenzo también prevé realizar un nuevo reparto de composteros entre los vecinos que lo soliciten.