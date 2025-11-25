Carboeiro aún recibió más de 1.100 visitas durante octubre

El Mosteiro de Carboeiro continúa consolidándose como uno de los principales recursos patrimoniales y turísticos de Silleda. A lo largo del mes de octubre registró 1.134 visitas, cifra destacada para este período del año y que confirma el interés continuo que despierta el antiguo cenobio románico entre la ciudadanía gallega y visitantes de otras procedencias.

Según los datos recopilados, el perfil mayoritario de las personas visitantes corresponde a mujeres mayores de 35 años que llegan al monumento en vehículo particular, acompañadas de su familia, y que previamente conocieron el recurso a través de búsquedas en internet. Un 8% de las visitas llegó a pie, bien desde el balneario de A Brea, bien completando parte del Sendeiro do Deza, la ruta que comunica la Fervenza do Toxa con el monasterio y que sigue atrayendo a un número creciente de senderistas.

La procedencia de las personas visitantes mantiene la tendencia habitual de los meses de otoño, con predominio del turismo gallego. La mayor parte llegó desde la provincia de Pontevedra, destacando las localidades de Vigo y Pontevedra, así como la de personas procedentes de la ciudad de A Coruña. Del resto de España se acercaron un total de 306 personas, con mención especial para las residentes en Cataluña, y otras 32 eran de procedencia internacional: Italia, Polonia, Bélgica, Suiza, Perú y México.

Estos datos ponen de manifiesto el interés que sigue generando Carboeiro a lo largo de todo el año, incluso en meses de menor afluencia turística.