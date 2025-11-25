Avances en los exteriores de la Casa de Don Álvaro de Lalín

El proyecto de rehabilitación de la conocida como Casa de Don Álvaro de Lalín avanza con los trabajos exteriores, al tiempo que se completan las intervenciones en el interior del inmueble adquirido por la administración municipal.

Con el muro que da al callejón de Pelayo ya listo, ahora se está avanzado el cierre que tendrá una puerta de acceso al jardín. En esta estructura fue colocada la identificación del antiguo titular del inmueble y otras letras en forjado que competan la palabra museo.