Avances en los exteriores de la Casa de Don Álvaro de Lalín
REDACCIÓN
Lalín
El proyecto de rehabilitación de la conocida como Casa de Don Álvaro de Lalín avanza con los trabajos exteriores, al tiempo que se completan las intervenciones en el interior del inmueble adquirido por la administración municipal.
Con el muro que da al callejón de Pelayo ya listo, ahora se está avanzado el cierre que tendrá una puerta de acceso al jardín. En esta estructura fue colocada la identificación del antiguo titular del inmueble y otras letras en forjado que competan la palabra museo.
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años