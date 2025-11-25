Ariadna Silva presenta film en Cineuropa

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La estradense Ariadna Silva presentó este domingo en el festival Cineuropa 39 de Santiago de Compostela el film documental ‘360 Curvas’, codirigido con Alejandro Gándara. Este es el segundo evento tras presentar oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

