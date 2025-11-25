Una aparatosa colisión entre dos camiones en Ponte Taboada se salda sin heridos
El tráfico estuvo desviado durante cerca de un hora
R. S.
Silleda
Sobre las 12.00 horas de este martes se registró una aparatosa colisión entre dos camiones en la Nacional 525 a su paso por el municipio de Silleda, en Ponte Taboada. Sucedió en el punto kilométrico 299,5 , dirección Lalín, y no hubo heridos aunque sí daños materiales. El accidente se produjo por una colisión por alcance de un camión de Nudesa contra otro que circulaba delante y a la altura del restaurante Ponte Taboada. El siniestro obligó a desviar el tráfico por parte de la Guardia Civil durante cerca de una hora por el antiguo viaducto, el tiempo necesario para retirar los dos vehículos implicados.
