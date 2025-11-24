Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan al conductor de una furgoneta atrapada por la crecida del río Deza en Vilatuxe

Operación de rescate de una furgoneta en la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe.

Operación de rescate de una furgoneta en la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe. / Bernabé/Javier Lalín

R. L.

Efectivos de Emerxencias Lalín y Protección Civil de Lalín acudieron esta mañana hasta la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe, para liberar a una furgoneta atrapada por la crecida del río Deza. El operativo pudo rescatar al conductor y único ocupante, que resultó ileso, y también ayudó a que el vehículo pudiera seguir la marcha en una zona donde el Deza bajaba con mucha agua después de las lluvias caídas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents