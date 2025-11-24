La mitad de los vecinos de las comarcas que están en el extranjero viven en Argentina

Los fenómenos migratorios hacia América y, ya a partir de la década de los años 60 del siglo pasado a Europa, vaciaron algunas aldeas y casas de los núcleos urbanos de las comarcas. La colectividad gallega en el exterior sigue siendo muy numerosa y la de Deza y Tabeirós-Montes no son una excepción. Los censos oficiales del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) permiten identificar cuántas personas empadronadas en los concellos del área residen fuera del país. Según el último informe estadístico son 22.718 y casi la mitad residen en Argentina, donde se bautizó como gallegos a todos los españoles que recalaron en el país austral.

El Instituto Nacional de Estadística no concreta el número de ciudadanos de las comarcas en el extranjero, pero sí aporta datos porcentuales sobre el volumen absoluto de personas que están fuera de España. Por tanto, estas proporciones permiten conocer la realidad muy aproximada sobre cuántas personas del área viven en los principales países del extranjero. Argentina es el país que más personas atrajo en términos porcentuales entre todos los municipios de las comarcas, a excepción de Forcarei, donde Brasil es el principal destino para la emigración. Los demás oscilan entre el 40,4 % de A Estrada y casi el 71% de Rodeiro. En consecuencia, son unos 10.700 los empadronados en algún ayuntamiento de la zona los que están en este país sudamericano, con la siguiente relación por concellos. Lalín (2.844), Silleda (1.703), Vila de Cruces (947), Rodeiro (1.544), Agolada (556), Dozón (446), A Estrada (2.257) y Forcarei (393). Venezuela, otro de los destinos de peso en la emigración gallega, se sitúa como el segundo país con más individuos de las dos comarcas y los casi 2.300 representan el diez por ciento de todos los que residen en el extranjero. A Estrada es el municipio con más peso al contabilizar 719, seguido de Lalín, con 670. De Silleda son 367, 121 de Vila de Cruces, 76 de Rodeiro y 17 de Agolada, mientras que Dozón y Forcarei se reparten los 32 y 286 restantes.

Además, el instituto estadístico permite identificar cuáles son los países con más peso entre la emigración por ayuntamiento. En Lalín, tras Argentina, aparece Venezuela y Brasil, modelo que se repite en Silleda. Francia y Venezuela son los territorios con más cruceños después de Argentina, con Cuba y Venezuela como segundo y tercer país para los rodeirenses. Argentina, Brasil y Cuba sobresalen en Agolada, con Cuba y Uruguay como las otras alternativas a Argentina en Dozón. La colectividad estradense predomina en Argentina, Venezuela y Brasil, mientras que en Forcarei los tres destinos más numerosos son Brasil, Venezuela y Argentina.

Francia es, entre los países europeos, el que más destaca, con algo más de 1.200 personas (339 de A Estrada y 286 de Lalín. La capital estradense es la que más vecinos tiene en el extranjero (5.990) y en Lalín son 5.723. Silleda (3.250), Vila de Cruces (1.732), Rodeiro (2.194), Agolada (870), Dozón (649) y Forcarei (2.310) completan el censo de residentes fuera de España. Estos son los números que figuran en las tablas municipales del PERE del presente año.

Los venezolanos se multiplican por siete en diez años

La convulsa situación política que se vive en Venezuela desde hace más de una década está provocando un éxodo masivo de personas del país caribeño hacia otros territorios. España es, por afinidad idiomática, uno de los destinos más habituales y en el caso de las comarcas hay que añadir otro componente, pues todavía es el segundo país con más empadronados en Deza y Tabeirós que están en el extranjero, con cerca de 2.300. Muchos descendientes de aquellos emigrantes emprendieron el camino inverso y con ellos se trajeron a familiares o amigos. Si en 2014 en las comarcas había 76 personas de nacionalidad venezolana el último censo, del año pasado, eleva esta cifra hasta los 518, es decir, siete veces más. Lalín pasó de 31 a 266 y A Estrada, de 17 a 144. En Silleda residen 77, que son 61 más, mientras que en Vila de Cruces hay 24, una veintena a mayores. Rodeiro pasó de dos a 10 y Agolada, subió de dos a 14. En Rodeiro vive una persona de nacionalidad venezolana, cuando diez años atrás no había ninguna y finalmente en Forcarei el censo de ciudadanos de este país creció de cuatro a una docena. En Lalín y A Estrada funcionan asociaciones de venezolanos desde hace años y por ejemplo la que tiene sede en la capital dezana, de ámbito comarca, fue fundada en 2006 y ronda los 400 miembros.