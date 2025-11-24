Luis Calvo anuncia su dimisión y sitúa a Óscar Val al frente la Alcaldía de Agolada

El alcalde de Agolada, Luis Calvo, anunció por sorpresa este lunes por la tarde su dimisión. El regidor, del Partido Anticorrupción y Justicia (PAyJ) publicó en su perfil de la red social Facebook un comunicado en el que daba a conocer su decisión, al tiempo que situaba como su sucesor al que fue su mano derecha en los dos mandatos que lleva al frente del Concello: el teniente de alcalde, Óscar Val.

La renuncia de Calvo llega dos semanas después de que trascendiese la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lo absolvió de un delito de falsedad documental, pero le mantuvo la inhabilitación para el desempeño de cargo público durante nueve años. Meses antes la Audiencia Provincial lo había condenado a tres años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena por el conocido como caso Farelo. El fallo del alto tribunal autonómico sí considera probado que su decisión de paralizar las obras en la depuradora de la empresa láctea Farelo no se tomó con arreglo a la norma que rige el funcionamiento de la administración pública.

Calvo se va, pero su partido mantiene el poder en Agolada. «Volveremos a vernos nas urnas, suerte teniente Óscar Val García, un grande a todos os niveles. O PAyJ está contigo», publicó el mandatario en torno a las 19.00 horas de este lunes. En su alegato concretó que presentaba su dimisión a pesar de que la última sentencia condenatoria no era firme [estaba previsto que recurriese al Tribunal Supremo] y señala al BNG por haber solicitado la «ejecución inmediata» del citado fallo. Calvo se va matando. «Despois de dous intentos, tamén por parte do BNG, de intentar mercar a dous concelleiros do PAyJ e fracasando, nós xa sabiamos desde un día antes das votacións que BNG e PP iban collidos da man, cousa que non sabían os votantes do BNG», manifiesta, al tiempo que asegura que un «destacado dirixente» de la formación nacionalista y «outro que iba na lista do PP repartíronse o Concello como se fose ir a cortar un queixo. Saleulles mal, pero a intención é a que conta», añade.

Calvo reivindica las «grandes obras» de sus mandato y reprocha a la Xunta que entre los 4.000 millones repartidos entre los concellos de la provincia de Pontevedra Agolada, Rodeiro, Vila de Cruces y Silleda no recibiesen un euro. «Veñen novas promesas políticas con ganas de cambiar esto para sempre, que estamos nunha auténtica dictadura», dice.

Calvo irrumpió en la política en 2019 logrando una mayoría absoluta que estaba en manos del PP, resultado que repitió cuatro años después, pese a bajar de 7 a 6 ediles. Los populares pedían ayer de nuevo a Calvo que se fuese e instaba a sus concejales a exigirle su dimisión. La siguiente en la lista es Isabel Alba Gómez que, en caso de no recoger su acta de edil, tendría por detrás a Julio Taboada Lodeiro y Paz Gil Sobrado.