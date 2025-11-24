Lalín acoge este jueves un taller de ‘packaging’ navideño

La Deputación de Pontevedra organiza esta semana cinco talleres telemáticos de capacitación tecnológica dentro de la Red SmartPeme+, dirigidos a emprendedores y pymes de la provincia. En Lalín, el jueves 27 de noviembre se celebrará el taller «Preparación de última hora do packaging de Nadal no teu negocio», donde Fátima Faílde enseñará a transmitir emoción e identidad local a través del embalaje en las compras navideñas. Los talleres, que requieren inscripción previa, abordarán también gestión de redes sociales, diseño 2D, WhatsApp para alojamientos turísticos y análisis de mercado, y se impartirán también en otras localidad, como en las oficinas de Ponteareas, Barro y Vigo.