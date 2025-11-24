El cross zonal de Lalín congrega a 150 participantes
El evento organizado por el Atletismo Deza finalizó con magosto y sorteo de obsequios
El cross zonal de Xogade organizado por Atletismo Deza, ayer, en Lalín contó con la presencia de 150 jóvenes valientes que desafiaron al mal tiempo para participar en la prueba. Entre los que tomaron la salida estuvieron representantes del club anfitrión y de los homólogos de Moraña y A Estrada. La cita atlética se completó a su término con un magosto con cerca de 200 participantes entre familiares, allegados y deportistas. Tras el magosto se llevaron a cabo una serie de sorteos de diferentes regalos aportados por las firmas patrocinadoras del evento atlético.
Por lo que respecta a la competición, en la categoría de cadete mixto los vencedores fueron Brais Rey (A Estrada), Mauro Míguez (A Estrada) y Airoa Galán (Moraña). En infantil femenino, el podio estuvo formado por Claudia Sahagún (Deza), Nora Gómez (Deza) y Nora Kalbok (Deza). En infantil masculino, los mejores fueron Iago Rodríguez (Deza), Martiño Vázquez (A Estrada) y Xoán Peón (Deza). Por lo que respecta a la prueba de benjamín masculino, los más rápidos fueron Adrián Donsión (Deza), Lois Reboredo (Deza) y Brais Riádigos (Deza). Y en benjamín femenino, las tres primeras fueron Erika Flores (Moraña), Paula Campos (Moraña) y Vera Penas (Deza). En cuanto a la prueba de campo a través de la categoría alevín masculina, los mejores fueron Brais Sánchez (Deza), André Félez (Deza) e Ismael Barros (Moraña). En alevín femenino, el palmarés lo completaron Lara Souto (Moraña), María Esther Vázquez (A Estrada) y Greta Porto (A Estrada). Y, por último, en la categoría prebenjamín mixto, el podio estuvo formado por Xalo Jordedo (Deza), Aroa Sánchez (Deza) y Martín Figueroa (Deza).
La prueba de campo a través tuvo lugar en las inmediaciones del auditorio de la capital dezana.
