Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Muimenta

Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Muimenta | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Muimenta | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La familia de la Banda de Música Popular de Muimenta celebró ayer la festividad de Santa Cecilia con un concierto en el auditorio de esta parroquia lalinense. Los actos de Santa Cecilia dieron comienzo con una misa en honor de la patrona de los músicos que fue oficiada por el sacerdote José Antonio García Otero. A continuación, en torno a la una de la tarde, daba comienzo el recital de la formación que dirige Víctor García.

