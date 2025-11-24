Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Muimenta
La familia de la Banda de Música Popular de Muimenta celebró ayer la festividad de Santa Cecilia con un concierto en el auditorio de esta parroquia lalinense. Los actos de Santa Cecilia dieron comienzo con una misa en honor de la patrona de los músicos que fue oficiada por el sacerdote José Antonio García Otero. A continuación, en torno a la una de la tarde, daba comienzo el recital de la formación que dirige Víctor García.
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El buey irlandés se come al gallego
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Atracan el bar estanco del anuncio de la Lotería en Gondomar a punta de cuchillo
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera