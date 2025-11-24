El BNG agoladés presenta cinco enmiendas a los presupuestos de la Xunta

El BNG de Agolada ha presentado cinco enmiendas a los presupuestos de la Xunta para 2026 con el objetivo de cubrir las necesidades «básicas, urgentes e históricas» del municipio. Las enmiendas están pendientes de votación y el Bloque insta al PP a apoyarlas. Las propuestas registradas se centran en cinco acciones clave: el decreto y ejecución de las concentraciones parcelarias en Baíña, Berredo, Órrea, Eidián, Ramil, Basadre, Agra, O Sexo y Val de Sangorza, así como el estudio previo en Sexto y Brocos; la reforestación y recuperación de los bosques quemados en O Sexo, Baíña, Val de Sangorza y ​​Berredo; la restauración del servicio de pediatría, creación de una nueva plaza de médico de atención primaria y mejora de la infraestructura del centro de salud; la reparación integral de la AC-840, incluyendo repavimentación, mejora de la señalización, limpieza de cunetas y rehabilitación de aceras y la creación de un Centro de Día y un servicio nocturno instalados en un edificio municipal.