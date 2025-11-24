Los 50, mejor juntos

Volver al pasado es imposible. Lo conocido hasta ahora sobre las leyes de la física que rigen el universo que habitamos todavía no permite viajar en el tiempo. Pero lo que sí es posible es revisitarlo a través de esas relaciones que se forjaron hace años y que, por las idiosincrasias de la vida, se fueron perdiendo.

Este sábado fue uno de esos días en los que las agujas del reloj corrieron hacia atrás. Concretamente, hacia la década de los 90, cuando los nacidos en el 75 vivían la plenitud de la adolescencia. Un total de 78 personas de esta generación se dieron cita en el Pazo Xerlís para celebrar la primera reunión de su promoción hasta la fecha. Aunque, según manifiesta desde la organización, la voluntad es que no sea la última.

Con los 50 recién cumplidos, o al caer, este grupo de estradenses sintió la necesidad de volver a juntarse con aquellos que formaron parte de su juventud. Fue así como surgió la iniciativa de organizar una reunión abierta a todos aquellos cuya fecha de nacimiento coincidiese en el año 1975. Para ello se creó un grupo de WhatsApp y, con la noticia corriendo como la pólvora, no tardaron en reunirse más de medio centenar de personas. Posteriormente, solo había que escoger el sitio, que no fue otro que el Pazo Xerlís, especializado en este tipo de eventos.

Allí se volvieron a ver las caras este sábado 22 de noviembre. Muchos de ellos, por primera vez en décadas. Fue la oportunidad perfecta para reconectar o incluso conocer a aquellos que comparten vivencias, un modo de crecer y de relacionarse que marca la memoria y el sentir de una generación. Pero el evento no solo sirvió para retomar relaciones pasadas, sino incluso para revisitar los recuerdos propios. Por una noche, los 50 se convirtieron en 15, en 20, en 25... y solo quedaba disfrutar de la fiesta.

Por supuesto, si de algo saben los que vivieron el pleno auge de la marcha estradense es cómo pasárselo bien, y una vez finalizada la cena así lo hicieron. Con la música a cargo de Master Discotecas Móviles, los asistentes bailaron hasta la madrugada, y cuando tocó cerrar el chiringuito, los más animosos continuaron en A Estrada.