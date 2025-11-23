Vilatuxe instala su tradicional buzón navideño

No hace falta desplazarse hasta la ciudad de Vigo para volver a sentirse como un niño con su despliegue de alumbrado navideño. Cualquier rincón de la comarca dezana es merecedor de una decoración que anuncie la llegada de las fiestas más entrañables del año. La tradicional marquesina de bus del lugar de Lodeirón, en la parroquia lalinense de Vilatuxe, ha convertido de nuevo esa espera en algo mágico.