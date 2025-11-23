La vieja escuela de Cortegada será un centro TIC del rural

El Concello de Silleda llevará a cabo a reforma interior de la antigua escuela de Cortegada, después de que en 2023 se acometiese una primera fase de mejora en la envolvente exterior del edificio.

El proyecto, presentado a través de la ADR Terras de Pontevedra Norte, fue elegido en el marco de las ayudas del programa Leader. Gracias a esta convocatoria se logra financiar el 90% del coste de la actuación, de 57.505 euros, aportando con fondos municipales 7.505 euros.

Las obras permitirán dotar este inmueble de un uso social como Centro TIC del rural, con el objetivo de reducir la brecha digital y ofrecer a los vecinos un espacio para formaciones, actividades de divulgación y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Entre las mejoras previstas se encuentran la creación de dos salas polivalentes dotadas con instalaciones adaptadas al uso tecnológico (tomas RJ45, HDMI, equipos informáticos y de proyección), así como de un aseo accesible y de un pequeño almacén. También se ejecutarán trabajos de aislamiento, ventilación, fontanería, instalación eléctrica y protección contra incendios, además de mejoras en la eficiencia energética del edificio. También se acondicionarán los aledaños del inmueble.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, subraya la importancia de esta intervención destacando que «este proxecto é un exemplo de como podemos recuperar edificios tradicionais do rural para darlles unha nova vida, poñéndoos ao servizo da veciñanza».

En 2023 se habían realizado con fondos propios obras para la dotación de cubierta y carpintería exterior, con una inversión de 49.720 euros en esta primera fase de la restauración.