El talento como denuncia de la violencia de género
El vestíbulo de la casa consistorial de Lalín acogió en la tarde de ayer la puesta en escena de la actividad denominada «Arte-acción contra a violencia de xénero 2025» organizada por el Concello dentro de la programación municipal del 25N.
Se presentó como «una mirada desde diferentes manifestaciones artísticas, danza, música o imagen, que surge del deseo colectivo de sumar esfuerzos para visibilizar el trabajo contra la violencia de género» y llenó ayer de talento el vestíbulo del Concello de Lalín con motivo de una de las actividades del programa municipal del 25N.
Tras la presentación, que corrió a cargo de Susi Payo, agente de Igualdade del Concello, los presentes pudieron recoger una serie de pegatinas reivindicativas con un lazo violeta alusivo a la celebración. Después, con el apoyo de los grupos de baile locales de la Asociación Máisquedanza y Scene Ballet, una serie de coreografías creadas de manera exclusiva para la ocasión pusieron el movimiento en el centro de la actividad.
La música también tuvo su protagonismo en el acto con la participación de las pandereteiras Ponte da Prata, que pusieron su particular toque de música tradicional junto a Paula Aller y Carlota Piñón, que interpretaron varias piezas.
Las actuaciones dieron paso, después, a los momentos más reivindicativos de la programación. De igual forma, los presentes pudieron presenciar los vídeos correspondientes a la proyección de las campañas de sensibilización contra la violencia de género que llevan por título «Quérome libre», «Mozas novas» y «Barreiras». En el lugar también se puede ver estos días la exposición de la campaña de sensibilización contra la violencia machista denominada «Barreiras». Avelino Souto, concejal de Igualdade de Lalín, fue el encargado de cerrar el acto.
Negacionismo
Por otro lado, el BNG de Deza y Tabeirós-Montes alertaba ayer del «negacionismo de la derecha y el retroceso en la lucha contra la violencia machista» e hizo un llamamiento a la movilización en este 25N. Los nacionalistas recuerdan que la violencia machista mató en Galicia a más de 60 mujeres desde 2008, la diputada Ariadna Fernández advierte del «efecto perverso» que el negacionismo tiene en la lucha contra este tipo de violencia porque «alimenta su invisibilización e impide avanzar en el derecho a ser libres de las mujeres».
- Davila 20/11/2025