Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Somoza cree que el gobierno de Rodeiro dimitió «de facto»

La portavoz popular asegura que el Concello «vuelve a quedar en manos de Luis López»

REDACCIÓN

Rodeiro

La portavoz municipal del Partido Popular de Rodeiro, Cati Somoza, afirmó ayer tras confirmarse «la deriva económica» del municipio cambote en el pleno extraordinario celebrado el jueves, que el Concello «vuelve a estar en manos de Luis López y de la Diputación de Pontevedra después de que el bipartito dilapidara por completo los 1,6 millones de euros de superávit que heredó de los gobiernos locales del PP» y que carezca de presupuestos municipales actualizados por tercer año consecutivo, según la edila popular. «José Luis Camiñas se escondió en el pleno y Lamazares demostró la incapacidad de un gobierno que ya nos ha colocado en el abismo económico y que ha dimitido de facto» asegura Cati Somoza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents