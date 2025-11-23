La restauración mantiene sus precios en Navidad pese a la subida de materias primas

Los negocios hosteleros de la zona mantienen los precios de sus menús navideños pese al creciente encarecimiento de las materias primas. Mientras sus gastos se disparan en la cesta de la compra, apenas suben entre dos y cinco euros a sus tarifas, reduciendo el margen de beneficio con respecto a años anteriores, pero con la intención de frenar el impacto en el bolsillo de su clientela. Así, las cifras de sus ofertas para las cenas del mes de diciembre oscilan entre los 40 y 50 euros de media, con algunas excepciones que se aproximan a los 30.

Entre los productos en los que más se nota la subida están la ternera –especialmente cortes como el solomillo–, el pescado y los huevos, aunque también se percibe esta tendencia al alza en bebidas como el vino y la cerveza. Cabe destacar, por otra parte, que estos picos en los costes no son puntuales, sino que suceden con una frecuencia de unos tres meses, según explican desde el sector de la restauración. Esto limita la capacidad de predicción de los establecimientos, que en muchos casos ya anunciaron el precio de sus menús antes de experimentar las nuevas subidas en la materia prima.

Es lo que comparten desde el restaurante Samaná, de A Estrada, donde el precio del menú cerrado para las cena-baile de Navidad es este 2025 de 50 euros. «Lo subimos dos euros, contando ya con que íbamos a perder margen de beneficio, pero como las subidas en los productos se están produciendo cada tres meses, o incluso menos, no puedes ajustarlo porque tú ya tienes tus precios publicados». La gerencia de este local de la Praza da Feira prefiere, aun así, asumir cierta pérdida en lugar de modificar a posteriori unas tarifas ya dadas, aunque matiza: «En mesas grandes no lo notas tanto, pero si son grupos pequeños a veces sí tienes que subir, porque si no sales perdiendo».

Lo mismo ocurre en el Pazo Xerlís, también ubicado en el municipio estradense. Aquí, el precio del menú para las cenas navideñas es, al igual que en el Samaná, de 50 euros. En este caso no se modificó con respecto al año anterior, pese a que el negocio sí notó la subida de su cuadro de gasto. «Este año no lo subimos, estamos intentando contenerlo, pero es cierto que todo se ha encarecido y en algún momento no quedará más remedio», relatan.

Si nos vamos a Lalín, la situación es exactamente la misma. Dos establecimientos locales que trabajan a plena capacidad durante el mes de diciembre con las cenas de Navidad así lo confirman. Estos son Casa Currás y Restaurante Cabanas. Ambos han incrementado levemente sus tarifas. Para ser más exactos, el primero ha subido el precio de su menú en unos dos euros, pasando ahora a cobrar 38 por su propuesta navideña. «Sube todo, es una barbaridad, pero intentamos que no se note mucho en el bolsillo del cliente», expresan desde Casa Currás.

Así pues, la tendencia al alza de los precios en el sector hostelero y de la restauración sigue su curso, como viene haciendo desde el año de la pandemia, que supuso un punto de inflexión para las carteras de todo ciudadano. No obstante, esto no impide a los vecinos y vecinas de los concellos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes disfrutar de las tradicionales reuniones durante las festividades. Sea con amigos, compañeros de trabajo o familia, los sábados del próximo mes de diciembre están siempre reservados para cenas y comilonas, a modo de aperitivo para despedir el año. Los negocios afirman que la demanda sube cada año y se ha vuelto mucho más previsora para realizar las reservas.