El PSOE reclama en el Parlamento un profesor de apoyo en Soutelo y Cerdedo
Se suma así a las quejas de las Anpas de los colegios de ambas localidades
REDACCIÓN
La parlamentaria socialista Paloma Castro exigió ayer a la Consellería de Educación que reponga la plaza de profesor de Pedagogía Terapéutica que compartían los CEIP Avelino Cachafeito, de Soutelo de Montes (Forcarei), y el de Cerdedo, en Cerdedo-Cotobade, y que acaba de ser suprimida. Castro presentó una batería de iniciativas en el Parlamento en este sentido tras una reunión con las Anpas de ambos centros.
La responsable socialista criticó que el gobierno gallego eliminó este recurso «sin ningún motivo técnico ni social», provocando «una pérdida significativa para ambos centros», que «dificulta la atención personalizada y entorpece la inclusión educativa» del alumnado. Además, advirtió que «transmite una señal negativa a las familias y al conjunto de la comunidad, contribuyendo a la pérdida de servicios, al deterioro de la vida local y al despoblamiento».
Recuerda que «el rural gallego necesita políticas activas que lo protejan, no decisiones que profundicen en su vulnerabilidad», por lo que urgió al gobierno de la Xunta «reponer con urgencia la plaza de Pedagogía Terapéutica suprimida», así como a aplicar «medidas ambiciosas para garantizar que los centros rurales puedan desarrollar su labor».
