Primer aniversario de la Peña Deportivista de Silleda

La Peña Deportivista de Silleda celebró ayer en O Corpiño su primer año de existencia. El evento contó con la práctica totalidad de los 78 socios aficionados al conjunto coruñés en tierras de Trasdeza. La multitudinaria comida tuvo lugar en los salones de la galardona Casa San Martín que, precisamente ayer, fue homenajeada por la patronal comarcal.