Piden la anulación de las pruebas físicas para las plazas de policía de Lalín
REDACCIÓN
Aspirantes al proceso selectivo para cubrir tres plazas de Policía Local en Lalín formularon alegaciones en las que demandan la anulación de las pruebas físicas celebradas este jueves día 20 al entender que hubo «graves irregularidades no subsanables» que vulneran la normativa y las bases del concurso.
Por un lado señalan que sobre la obligatoriedad de presentar un informe médico expedido dentro de los 15 días anteriores a la realización de la primera prueba física, tras la anulación de las pruebas del 31 de octubre, la fecha correcta debería ser el 20 de noviembre. Los afectados, además, alertan de iregularidades en la carrera de 50 metros lisos, donde solo se publicó un único tiempo por aspirante, sin concretar si correspondía al primer o segundo intento. Aseguran que se produjeron «confusiones entre los jueces, llegando a resultar imposible atribuir tiempos concretos en algunos casos». Asimismo, opinan que las pruebas se llevaron a cabo en una pista en mal estado.
Los aspirantes perjudicados concretan que de los 28 presentados solo 11 fueron declarados aptos y ninguna de las mujeres superó las pruebas físicas una vez que 9 de las 11 aspirantes no pasó la carrera de 50 metros lisos, «cuando en otros procesos realizados en menos de un mes estaban aptas». Atribuyen esta circunstancia a «posibles problemas en la medición o en las condiciones materiales en las que se desarrolló el ejercicio».
Así, piden la anulación de la prueba del pasado día 20, la publicación de los tiempos completos de la carrera de 50 metros lisos y una explicación detallada acerca del método de medición empleado y de la idoneidad de las instalaciones, en Ourense, en las que se celebraron las pruebas.
