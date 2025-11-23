El lucense Alejandro Álvarez Méndez se alzó hoy en el marco de la feria ExpoBus Iberia con el premio Mejor Conductor de Autocares 2025 en las categorías de Mundo, Europa y España. Este profesional, que consiguió 658 puntos, desarrolla su actividad en la empresa Aubesa.

El lucense Alejandro Álvarez, mejor conductor del mundo de autobús

El segundo puesto en la categoría Mundo fue para Sergio Pérez, el cual trabaja en Autocares Iglesias (Vigo) y alcanzó 613 puntos. El tercer lugar lo consiguió Fernando Gesto, que ejerce su actividad en Autos Carballo (Lugo) y obtuvo 610 puntos. En cuanto a la categoría de Europa, el segundo puesto recayó en el portugués Eduardo Silva, quien trabaja en Rodoviaria do Tejo y consiguió 604 puntos. El tercer lugar fue para José Vicente Balteiro, el cual desempeña su trabajo en Arriva (A Coruña) y consiguió 599 puntos. Respecto a la categoría de España, el segundo lugar lo obtuvo Juan Manuel Orjales, quien trabaja en la empresa Arriva (A Coruña) y obtuvo 593 puntos. El tercero recayó en Roberto Carlos Cancela, quien es conductor en Aulusa (Santiago de Compostela) y obtuvo 549 puntos.

Además, fueron galardonadas las tres empresas en las que desempeñan su trabajo los ganadores de cada categoría. Esta edición, la primera con categorías internacionales, contó finalmente con la participación de cerca de 70 conductores y conductoras de distintos puntos de España, como Galicia, Castilla y León, Cantabria, Madrid, Valencia o Canarias, y también de Portugal.

El monográfico cerró ayer sus puertas en el recinto ferial de Silleda tras recibir a 2.620 visitantes, un 28% más que en la pasada convocatoria. Estos visitantes, que destacaron por su perfil profesional, procedían en su mayoría de España y Portugal, pero también con asistentes de Italia, Francia, Irlanda y Suiza, en algunos casos invitados por las empresas.