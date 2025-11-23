Lalín, capital de Galicia por un día del rugby escolar

El Club Rugby Coreti Lalín, en colaboración con la Federación Gallega de Rugby, organizó ayer en el Cortizo la segunda concentración de escuelas de la temporada. Participaron 300 jóvenes de CRAT, Vigo RC, Muralla, Mareantes, Pontevedra, Zalaeta, Campus Ourense, Fendetestas, Santiago, Ingleses, Astérix Viveiro, Ferrol, Capones Vilalba y el anfitrión Coreti Rugby Lalín.