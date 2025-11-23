Jornada en Lalín sobre el acogimiento familiar

El Concello de Lalín, en colaboración con la Asociación Galega de Familias de Acogida (Acougo) y la Xunta de Galicia, organiza una jornada informativa sobre el sistema de protección y acogimiento familiar el miércoles 10 de diciembre a las 19.30 horas en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. Así lo anunció ayer el concejal de Política Social e Infancia, Avelino Souto: «Desde el gobierno, ante la preocupante situación que conocemos de menores, incluso bebés, en situación de protección debido a que cada vez hay menos familias de acogida, queremos impulsar esta iniciativa de protección infantil», explicó. «Con este objetivo, organizamos esta jornada para que el mayor número posible de familias conozcan el funcionamiento del sistema de acogimiento familiar, vean todas las ayudas disponibles y, al mismo tiempo, puedan derribar estereotipos y barreras en torno a este proceso», recalcó el concejal lalinense.

Durante la charla impartida por una pedagoga de Acougo, se abordarán los siguientes temas: Introducción al funcionamiento del sistema de protección a la infancia en Galicia, con especial atención al acogimiento familiar como medida prioritaria para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en entornos familiares seguros; dinámicas interactivas para conocer a los diferentes agentes implicados en el sistema de protección; y presentación de Acougo y su labor como asociación de familias de acogida, así como de los programas de apoyo, acompañamiento y sensibilización que desarrolla en toda Galicia.

Souto destaca que «para nosotros es importante la organización de esta jornada para que la gente conozca el sistema de acogida y por eso animamos a todos los residentes a que asistan; aunque no tengáis pensado ir o nunca os hayáis planteado ser familia de acogida, os recomendamos que vengáis y escuchéis, ya que habrá casos reales y lo importante es que sepan cómo funciona este sistema». El encuentro contará con la presencia del director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey Sastre, que participará en la apertura.