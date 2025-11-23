A Estrada informa sobre el contenedor marrón

Este sábado por la mañana arrancó en A Estrada la campaña de sensibilización e información sobre el uso del contenedor marrón, o ‘quinto contenedor’, que se instalará en las islas de colectores del municipio a partir del próximo mes de diciembre. En esta ocasión, el punto informativo se instaló en la Praza do Mercado, aprovechando la cita del mercadillo de los sábados, siendo esta una zona especialmente concurrida durante la mañana. Hasta el se acercaron los concejales Manuel Magariños, Mari Carmen Durán y Amalia Goldar.

Por otra parte, además de explicar a la ciudadanía el uso responsable y correcto del contenedor marrón, también se facilitó información acerca del compostaje, una práctica que recibió buena acogida, con 40 solicitudes ya registradas para composteros.