A Estrada informa sobre el contenedor marrón

La campaña, centrada también en el compostaje, arrancó ayer con 40 solicitudes de composteros

Los ediles Manuel Magariños, Mari Carmen Durán y Amalia Goldar.

REDACCIÓN

A Estrada

Este sábado por la mañana arrancó en A Estrada la campaña de sensibilización e información sobre el uso del contenedor marrón, o ‘quinto contenedor’, que se instalará en las islas de colectores del municipio a partir del próximo mes de diciembre. En esta ocasión, el punto informativo se instaló en la Praza do Mercado, aprovechando la cita del mercadillo de los sábados, siendo esta una zona especialmente concurrida durante la mañana. Hasta el se acercaron los concejales Manuel Magariños, Mari Carmen Durán y Amalia Goldar.

Por otra parte, además de explicar a la ciudadanía el uso responsable y correcto del contenedor marrón, también se facilitó información acerca del compostaje, una práctica que recibió buena acogida, con 40 solicitudes ya registradas para composteros.

