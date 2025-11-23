A Estrada crea una línea de ayudas para gestión de residuos en el rural

El Concello da Estrada presentó una nueva línea de ayudas incluida en los presupuestos municipales de 2026, destinada a fomentar los microsaneamientos en el ámbito rural. La iniciativa, anunciada por el alcalde ,Gonzalo Louzao, busca avanzar hacia «un rural saneado» mediante la instalación de fosas sépticas individuales que depuren la totalidad de las aguas residuales en cada parcela, evitando la concentración de residuos y reduciendo los riesgos de contaminación en ríos y manantiales.

Cada vivienda unifamiliar podrá recibir hasta 1.000 euros de subvención, lo que cubriría aproximadamente el 50% del coste de la instalación, estimado en unos 2.000 euros por las empresas proveedoras. La medida forma parte de un proyecto piloto para impulsar la gestión de residuos de forma individual, considerada por los técnicos como la forma más eficaz de depuración doméstica.

El Concello reservará 100.000 euros para esta línea de ayudas y aprobará bases que regulen la solicitud de subvenciones, marcando un plazo para los interesados. Louzao destacó que, si el proyecto piloto funciona, podría incorporarse de forma permanente en los futuros presupuestos. La iniciativa busca además adelantarse a la línea de ayudas que prepara la Xunta de Galicia, convirtiendo a A Estrada en el primer municipio en apostar por los microsaneamientos individuales como estrategia de saneamiento rural y protección del medio ambiente.