Un día para vivir a música por Santa Icía

Máis de 70 músicos no escenario do auditorio de Vilatuxe. / Bernabé/ Javier Lalín

Nerea Couceiro

A Estrada

Este sábado os auditorios da zona vestíronse de gala para celebrar unha datas máis agardadas do ano: as homenaxes das bandas de música locais á súa patroa, Santa Icía.. Así, desde a mañá ata a noite, as distintas actuacións ofreceron aos veciños de A Estrada, Vilatuxe e Agolada, emocións, virtuosismo e confraternidade.

Bernabé/ Javier Lalín |

Público no auditorio de Agolada. / Bernabé/ Javier Lalín

A viaxe musical comezou ás 12.30 horas en Vilatuxe (Lalín), cun concerto da Banda de Música local no Auditorio Xosé Fernández ‘O Xastre’, onde un total de 71 músicos en escena ofreceron unha actuación que reuniu a máis de 300 persoas no público. O repertorio incluiu o pasodobre Encontros de J. R. Pascual Villaplana, Loch Ness de Johan De Meij, e varias pezas de The Lord of the Rings do mesmo autor, como Gandalf, Journey in the Dark e Hobbits. Tamén se interpretou a jota La Dolores de T. G. Bretón.

Xa pola tarde, en Agolada, o Auditorio Manuel Costa Casares acolleu ás 19.30 horas a Coral Polifónica da vila e ao grupo Bico da Balouta, para rematar coas actuacións da Banda de Música Municipal. A organización anima a toda a comunidade a participar, desfrutar e celebrar xuntos.

Bernabé/ Javier Lalín

A Banda Municipal da Estrada baixo a batuta de Álvaro Varela. / Cedida

Para rematar, na Estrada, a noite estivo marcada pola actuación da Banda Municipal, baixo a dirección de Álvaro Varela, que arrancou ás 20.00 horas no Teatro Principal e contou coa asistencia do conselleiro de Cultura, José López Campos. Con máis de 70 intérpretes, incluíndo novos debutantes, ofreceu un repertorio variado que foi desde a enerxía de Overture to Candide de Leonard Bernstein ata a monumental 1812 de Tchaikovsky, pasando pola Danza Sinfónica de James Barnes, Pórtico de Antón Alcalde e a peza local Pepe Núñez de Juan Sánchez. Pechouse así un día cargado de armonía.

A Coral Polifónica de Agolada, en concerto. | |

A Coral Polifónica de Agolada, en concerto. / Bernabé/ Javier Lalín

