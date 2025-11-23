CrucesArte celebra su decimocuarto encuentro
El Auditorio Xosé Casal acogió ayer la primera de las jornadas que consta este año el encuentro de CrucesArte, que ya va por su decimocuarta edición. Una muestra compuesta por obras de Santiago Tato, A Solaina de la Fundación Paco Lareo, José Sesto, Miguel Ramos, Estela Quintás, Lucía Dubra, Natalia Santiso, Elena Ferro, Manolo O Ferreiro, Suso de Carbia, Bernardino Mendoza, Sergio Mella, Belén Parcero, alumnas del curso de bolillos de Piloño, Lucía Peiteado y la Asociación de Mulleres Rurais de Camanzo, alzó el telón de un evento cultural que tendrá hoy su continuidad con la música como protagonista.
