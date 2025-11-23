Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello dotará al gimnasio municipal de nuevas máquinas

Gestionará una subvención provincial de en torno a 100.000 euros | Además, realizará una reposición del suelo del edificio

Cachafeiro visita las instalaciones.

Cachafeiro visita las instalaciones.

Nerea Couceiro

Forcarei

El Concello de Forcarei renovará el equipamiento del gimnasio municipal para favorecer su reactivación y garantizar su funcionamiento en las mejores condiciones para los vecinos. Para ello, gestionará una ayuda de casi 100.000 euros de la Diputación de Pontevedra a través del Plan Especial de Infraestruturas Deportivas (PEID).

Cabe destacar que, tras la retirada de la anterior empresa adjudicataria, el gimnasio perdió la mayoría de sus equipos y continuó operando con una oferta reducida. Esto suscitó las quejas de vecinos y usuarios, que demandaban un servicio en condiciones. En este sentido, la alcaldesa, Belén Cachafeiro, afirmó: «No puede ser que una empresa se vaya y el gimnasio se quede vacío. Pero ahora vamos a arreglarlo en unos pocos meses y vamos a tener un edificio municipal y un equipamiento con una nueva dirección estable».

Así, según la memoria del proyecto, el Concello pretende adquirir unas 490 máquinas, accesorios y materiales, además de la reposición del suelo. Concretamente, serán 13 máquinas de cardio, entre cintas, bicicletas y remo; 254 piezas de material para clases colectivas; 149 barras, mancuernas y pesos; y 21 bancos y plataformas para ejercicios de fuerza. Además de otras 21 máquinas para prácticas diversas y 29 accesorios y complementos deportivos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents