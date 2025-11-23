El Concello dotará al gimnasio municipal de nuevas máquinas

El Concello de Forcarei renovará el equipamiento del gimnasio municipal para favorecer su reactivación y garantizar su funcionamiento en las mejores condiciones para los vecinos. Para ello, gestionará una ayuda de casi 100.000 euros de la Diputación de Pontevedra a través del Plan Especial de Infraestruturas Deportivas (PEID).

Cabe destacar que, tras la retirada de la anterior empresa adjudicataria, el gimnasio perdió la mayoría de sus equipos y continuó operando con una oferta reducida. Esto suscitó las quejas de vecinos y usuarios, que demandaban un servicio en condiciones. En este sentido, la alcaldesa, Belén Cachafeiro, afirmó: «No puede ser que una empresa se vaya y el gimnasio se quede vacío. Pero ahora vamos a arreglarlo en unos pocos meses y vamos a tener un edificio municipal y un equipamiento con una nueva dirección estable».

Así, según la memoria del proyecto, el Concello pretende adquirir unas 490 máquinas, accesorios y materiales, además de la reposición del suelo. Concretamente, serán 13 máquinas de cardio, entre cintas, bicicletas y remo; 254 piezas de material para clases colectivas; 149 barras, mancuernas y pesos; y 21 bancos y plataformas para ejercicios de fuerza. Además de otras 21 máquinas para prácticas diversas y 29 accesorios y complementos deportivos.