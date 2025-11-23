Comienza la recogida de plásticos de uso agrícola en las parroquias de Lalín

La campaña municipal de recogida de plásticos de uso agrícola en el rural de Lalín comenzó en Noceda, Anzo, Losón, Busto, Madriñán, Méixome, Santiso, Bermés, Prado, Bendoiro y Filgueira. La próxima semana se extenderá a Catasós, Vilanova, A Xesta, Barcia, Anseán, Gresande, Cristimil, Soutolongo, Botos, Moneixs, Zobra, Lebozán, Vilatuxe, Lodeiro, Donsión y Donramiro. Y rematará a finales de este mes y principios de diciembre en las restantes.

El edil Marcos Mariño pide la colaboración de los vecinos para que depositen estos residuos en las condiciones requeridas.