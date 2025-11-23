El Castro de Doade aguarda por dos nuevas catas en 2026

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el yacimiento del Castro de Doade aguardan por dos nuevas catas en 2026. Así lo anunció ayer la directora técnica de la excavación, Vanesa Trevín, durante la presentación de resultados de las distintas campañas que tuvo lugar ayer en el auditorio del Museo Etnográfico Casa do Patrón. Trevín estuvo acompañada por Roberto Pena, de la Dirección Xeral do Patrimonio, Avelino Souto, concejal de Política Social de Lalín, y Manuel Blanco, gerente del museo anfitrión. Entre el público se pudo ver también a varios arqueólogos y un centenar de vecinos de Doade.

Trevín recordó que gracias al trabajo continuado «contamos con mucha información de las viviendas de la zona habitacional, la doble muralla del castro excavada y tres fosos defensivos exteriores vaciados, además de materiales nobles depositados en el museo». La arqueóloga también subrayó que «con las campañas de 2025 queda cubierta la recreación virtual de las construcciones, muralla y fosos defensivos, teniendo además la posibilidad de realizar una visita virtual envolvente a todo el castro.

La directora de la excavación adelantó que el nuevo proyecto de Doade incluye dos catas diferentes. «Una de ellas, ahondando en la cata de la construcción de almacenaje sobreelevada realizada en 2024 para la localización de posibles restos de semillas», explicó Vanesa Trevín. Y la otra servirá para «finalizar de descubrir el tapiado de la zona oeste de la muralla, posible localización de la puerta de entrada y, también, el sendero existente entre las dos murallas», añadió. Al respecto, Trevín solicitó la continuidad del «habitual apoyo de la Dirección Xeral de Patrimonio» para poder acometer estos trabajos, aprovechando la presencia en Doade del jefe de arqueología del departamento autonómico.