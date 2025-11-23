Campos discrepa de la realidad económica que se asigna a España

El presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), David Campos, se mostró muy crítico con la situación de excelencia que se asigna a España y arremetió contra lo que denominó la «asfixia regulatoria» porque a su juicio se convierte en un «freo á liberdade económica, ao investimento e ao crecemento». Estas fueron algunas de sus reflexiones durante la celebración de la Xuntanza Empresarial, la última de Campos como dirigente de la patronal, una vez que a mediados del año que viene dejará el cargo.

Román Pedreira, Amado Enríquez y Eugenio Batán. / Bernabé

Citó sus 14 años ligado, en distintos puestos, a la ejecutiva de la patronal y abrió su alocución reclamando, como cada año, suelo industrial, apoyo de las administraciones para la captación de talento y también la supresión del peaje de la AP-53 tras la aplicación de las bonificaciones. Tras disculpar la ausencia del alcalde de Lalín, José Crespo; del presidente de la Diputación, Luis López; y del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, [todos con viajes programados] manifestó que «escoitar» de forma reiterada que España es el país de la UE que más crece es irreal pues está por debajo del 2%. Dijo que vinculando el PIB por habitante «España deixa de estar nos titulares e pasa á cola de Europa, pois o PIB per capita non medra, mingua». Para Campos los anuncios de afiliación récord a la Seguridad Social deben contextualizarse en un incremento de la población y al tiempo citó que España lleva décadas con la tasa de paro más elevada del continente, no sin antes subrayar que el poder adquisitivo, ajustado a la inflación, apenas aumentó un 2% en 30 años. Otras de sus reflexiones se focalizaron en los empresarios, indicando que por primera vez en la historia en España hay más funcionarios que autónomos e indicó que solo el 37,5 % de la población «sostiene al conjunto del país».

Patricia Galego, Cecilia Sanmartín, Manuel Lalín y Javier Polo. / Bernabé

El dirigente aludió al índice de libertad económica de la Fundación Heritage, con España en el puesto 53 del mundo. «Estas puntuacioóns non sorprenden a ninguén que teña unha empresa: gasto público desmesurado, saúde fiscal deteriorda eunha presión fiscal que non deixa de aumentar», proclamó, al tiempo que se centró en el handicap que supone una «hiperregulación» y una «burocracia que se convertiron nun freo á libertdade económica, ao investimento e ao crecemiento». Puso como ejemplo las 1.253 normas regulatorias aprobadas el año pasado para el sector alimentario. Por último pidió leyes «sobre a vida real con datos, non con consignas nin con ideoloxías» y propugnó «menos ruido e máis responsabilidade».

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ha afirmado que «está y estará al lado del empresariado dezano para que sus necesidades no queden en demandas, sino que se transformen en proyectos concretos y realidades». Instó a la Xunta, al Concello de Lalín y a las otras administraciones implicadas a acelerar los procesos de urbanización y adjudicación de parcelas en la cuarta fase del polígono Lalín 2000. Para este parque propuso una mejora de dotaciones ya existentes. Y, por otro lado, la la urgente rebaja del peaje de la AP-53 «para mejorar la competitividad del tejido empresarial de la comarca».

La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana. Sobre la ampliación de Lalín 2000 señaló que la previsión es que las obras, licitadas por 11,2 millones, comiencen a mediados de 2026 y que los más de 300.000 metros de superficie ampliada estén a disposición de las empresas en 2028.

En el acto celebrado en el Pazo de Bendoiro se entregaron los renocimientos anuales. El Premio Especial fue para restaurante lalinense Casa San Martín, ubicado en O Corpiño y que umplió recientemente 50 años de actividad, mientras que el Premio a la trayectoria empresarial fue para a Canteras del Arenal, firma que también supera el medio siglo de vida.El de fomento del gallego en la empresa, para la firma lalinense Viños Manuel Gil; internacionalización, para Carpintería Jar y el de innovación lo llevó Proquideza. Los cuatro premios restantes (hostelería, comercio, emprendimiento y autónomos) fueron recibidos por representantes del Restaurante La Molinera, Panadería da Morena, O Chabulli de Toupiña y a la nutricionista y cocinera Patricia Gallego, por su proyecto Qïchen Biocociña.