La búsqueda de Clotilde Teixeira se acotará en zonas ya batidas

Las conclusiones de la investigación policial son esenciales para arrojar algo de luz sobre el paradero de la lalinense Clotilde Teixeira, desaparecida el lunes a media tarde. Víctor Blanco, jefe de Emerxencias de Lalín, explica que si bien su agrupación y agentes policiales continuarán la búsqueda, lo que se pretende es acotar las batidas a zonas ya revisadas que solía frecuentar esta mujer de 53 años.

Con su localización en la cámara de la gasolinera de A Corredoira, a las 15.00 horas del lunes, ahora se espera que el trabajo de la Guardia Civil pueda fructificar con nuevas pistas sobre por dónde pudo haber pasado la mujer el día que fue denunciada su desaparición. Por ahora, al menos que haya trascendido, es la única prueba que existe y las búsquedas a pie ya alcanzaron «el cien por cien de las zonas por las que solía ir andando la mujer», añade Blanco. La geolocalización a través del teléfono móvil de Clotilde no sería concluyente por el modelo del terminal y por estar apagado, dando como última situación el núcleo urbano.

Ayer 80 vecinos se sumaron a una búsqueda, de nuevo sin resultados, y ya solo de mañana.