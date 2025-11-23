El BNG pide desbroces para prevenir incendios

El BNG de Silleda reclamará mediante una moción la puesta en marcha de un plan de desbroces de caminos de de monte de titularidad municipal, objetivo con el que busca mejorar accesos, optimizar la gestión de fincas y reducir el riesgo de incendios.

Su portavoz, Erea Rey, alega que la mayoría de estos caminos públicos están intransitables a causa de la maleza, condicionando el acceso de los dueños de bienes o de personas que desean dar un paseo hasta un río. Añade que una vez que el Concello contrató el desbroce en pistas asfaltadas debería disponer de medios y personal para acometer unos trabajos que, plantea, se lleven a cabo anualmente en otoño e invierno. «Para ter un monte vivo e aproveitado o primeiro é garantir os accesos e iso é traballo do Concello», afirma.

También refiere a las fincas de monte de propiedad municipal como en las parroquias de Vilar y Abades. Alega que, tras recoger denuncias vecinales, estos bienes están totalmente abandonados y reclama a la administración que de ejemplo en la conservación del territorio y que acometa su limpieza «co fin de controlar o risco de incendios e que sexan desfrutadas polos veciños».