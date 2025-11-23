La asociación Amigos da Boina cuenta desde ayer con cuatro miembros más. Los representantes de este colectivo Manuel Seixas y Daniel González Alén se desplazaron a Vilatuxe para distinguir, en su casa, al histórico miembro de la Banda de Música de esta parroquia Xosé Fernández, conocido como O Xastre. Ya en el auditorio, donde la formación musical celebraba la festividad de Santa Cecilia, recibieron su boina otros tres músicos. Sobre el escenario Víctor Manuel Vilariño Salgado, Berta Santomé Fernández y José Rodríguez Varela posaron también con sus diplomas acreditativos de pertenencia a una entidad que cuenta con numerosos representantes en las comarcas.

Amigos da Boina distingue a cuatro miembros de la Banda de Vilatuxe