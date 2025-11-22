El Villar Paramá, premiado por un trabajo audiovisual contra la violencia de género

El CEIP Manuel Villar Paramá, de A Estrada, fue uno de los protagonistas del certamen escolar convocado por la Xunta con motivo del 25N, al alzarse con el primer premio en la categoría audiovisual de Primaria. El trabajo, titulado Con este corazón, fue elaborado por un grupo de alumnos y alumnas de sexto de Primaria, que recibieron este martes el reconocimiento de manos de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.

El acto de entrega reunió en Santiago a los ocho centros premiados de diferentes puntos de Galicia. Durante la ceremonia, la conselleira felicitó al alumnado por la calidad técnica y el compromiso reflejado en sus propuestas. García subrayó que los vídeos y carteles presentados inciden en que «a violencia de xénero non é asunto privado, xa que é asunto de todas e de todos», y destacó «a gran conciencia e sensibilización» que demuestran los jóvenes y el trabajo del profesorado que los guía.

El certamen, dividido en categorías de imagen gráfica y audiovisual, premió este año trabajos procedentes de Dodro, Vigo, Soutomaior, Allariz, Santa Comba, Pontevedra, Lugo y Santiago de Compostela. El jurado valoró especialmente la claridad del mensaje, la creatividad, la calidad técnica y la participación activa del alumnado.

Los estudiantes galardonados recibieron cheques regalo para gastar en el comercio local, mientras que los centros obtuvieron lotes de libros. Para el CEIP Manuel Villar Paramá, el reconocimiento supone un impulso al trabajo de concienciación que desarrolla en materia de igualdad y convivencia, mientras que para el resto de la comunidad educativa estradense, supone sumar un nuevo premio a la vitrina.