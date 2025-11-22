Silleda invita a buscar elfos escondidos en el concurso Vai de Parroquias

La Concellería de Cultura de Silleda pone en marcha una nueva edición del certamen #VaideParroquias. El concurso pretende dinamizar el territorio mediante la participación vecinal, a la vez que pone en valor la riqueza de sus 33 feligresías.

En esta ocasión el lema es ‘Misión Elfos 33: na procura dos agasallos perdidos’. Las personas que participen deben encontrar los 33 elfos escondidos en diferentes localizaciones. Cuando den con estos seres de la mitología germana y escandinava, han de sacarse una foto con ellos y completar la lámina del Obradoiro de Xoguetes –que está ya disponible en la web municipal www.silleda.gal–, con los números asignados a cada elfo. Hay que enviar las 33 fotos y la lámina completa al correo electrónico cultura@silleda.gal, hasta el 2 de enero a las 23.59 horas.

La imagen oficial del certamen, como no podía ser de otra manera, recrea un taller de elfos en plena actividad. Según indican las bases del certamen, también disponibles en el sitio web municipal, pueden participar todas las personas mayores de edad, siempre que formalicen su inscripción en la web. No pueden participar las que hayan ganado en la pasada edición. Las personas que completen este reto entrarán en el sorteo de una estancia de 4 días en autocaravana para 4 personas, en temporada baja, el año que viene. El sorteo tendrá lugar el 8 de enero, a las 20.00 horas, en el salón de actos del consistorio.

Además, dentro de su programación navideña Silleda mantiene abierto hasta el día 24 el plazo de participación en el certamen de decoración Silleda Fai Nadal, que cumple seis ediciones.

Campamentos para niños de 3 a 12 años

El campamento del programa Concilia Silleda, (de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas) para niños de 3 a 12 años empadronados en el municipio busca facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones navideñas, sumándose a otras iniciativas municipales en este mismo ámbito, como el Servizo Lúdico Educativo, que continuará durante las vacaciones escolares de diciembre. El plazo de inscripción se abrirá el lunes 24 y estará abierto hasta 3 de diciembre. Las actividades, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 horas, estarán disponibles en Silleda, en el pabellón del CEIP Plurilíngüe, y en A Bandeira, en el auditorio municipal Manuel Dopazo. El coste es similar al precio público marcado en el Concilia Silleda. Las familias que deseen participar deben cubrir el modelo normalizado de inscripción disponible en el Registro municipal o hacerlo a través de la sede electrónica. Para más información pueden llamar al teléfono 986 592037. Las plazas se asignarán por orden de inscripción y los formularios de inscripción están también disponibles en la página web.