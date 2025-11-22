Rodeiro baja su remanente a 170.700 euros tras modificar el presupuesto

El bipartito de Rodeiro aprobó ayer la modificación número 9 de los presupuestos, que supone un incremento económico global de 556.000 euros, repartidos entre varias partidas económicas y que, para el PP, no son otra cosa que volver a dotar de dinero apartados que se mermaron en las modificaciones aprobadas en septiembre. En el pleno de ayer la portavoz popular, Cati Somoza, se remitió al informe de Intervención, en el que indica que las ayudas a asociaciones suben en 58.000 euros, pero que en meses anteriores se redujo su dotación económica para cubrir el aporte a la planta fotovoltaica del pabellón.

Ese más de medio millón de euros con que se dota al presupuesto de este año procede de 365.000 de los remanentes y en torno a los 200.000 del cobro de IBI, de modo que hasta finales de año las arcas municipales contarán con un sobrante de 170.707 euros, muy por debajo de los 1,6 millones de euros que reflejaba la liquidación de 2022, meses antes del relevo en la Alcaldía. Es más, solo con este remanente no podría cubrirse la modificación.

Ayer, al igual que en plenos anteriores, el alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, tampoco facilitó una fecha aproximada de la presentación de los presupuestos de 2026. Cati Somoza urge unas cuentas actualizadas, puesto que Rodeiro funciona con las de 2017, prorrogadas año tras año. Eso sí, la edil indica que el PP, en sus dos últimos años de mandato, intentó aprobar cuentas. Y urge tener un proyecto económico adaptado a la actualidad, «porque desde 2017 houbo modificacións do Salario Mínimo Interprofesional e encarecéronse subministracións como o gasóleo. Ademais, de termos un orzamento actualizado, os proveedores cobrarían antes». A día de hoy, tienen que esperar entre 6 y 12 meses.

Ocurre algo similar con las ayudas a determinados colectivos. Además de las subvenciones directas a, por ejemplo, fiestas en las parroquias, un presupuesto evitaría tener que acometer modificaciones para cubrir el aporte a eventos como actuaciones de charangas en las fiestas de San Vicente o el Campeonato Galego de Andadura. El PP se muestra crítico con el recorte en actividades culturales como las excursiones o los bailes dominicales para los vecinos jubilados

Edificio polivalente

Con estas modificaciones, por último, hay partidas que quedan con su gasto comprometido, y proyectos como el edificio polivalente que podrían demorarse. El inmueble cuenta con una ayuda de 500.000 euros de la Diputación, pero el Concello debe cubrir con fondos propios o con aportes de otras administraciones los 600.000 restantes. En 2023 el gobierno local del PP había destinado 200.000 euros para avanzaren las obras, pero el bipartito destinó la cuantía a caminos.