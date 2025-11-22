La Policía Local vigilará y multará a quienes dejen basura en la vía pública

La Policía Local de A Estrada ha puesto en marcha un operativo específico de vigilancia para frenar el incremento de bolsas de basura depositadas de forma irregular en distintas calles del casco urbano. Un comportamiento incívico que el Concello atribuye a la reciente reubicación de diversas islas de contenedores, que en las últimas semanas ha modificado los puntos habituales de depósito en varias zonas del municipio.

En este sentido, desde la Jefatura de la Policía Local se recuerda que depositar basura fuera de los lugares destinados a tal fin constituye una infracción recogida en el Reglamento de Protección del Medio Ambiente, de Limpieza Pública y de Recogida de Basura del Concello da Estrada. Según la normativa municipal, este tipo de conductas puede derivar en apercibimientos o en sanciones económicas que ascienden a 90 euros. Asimismo, el cuerpo policial subraya que estas actuaciones no solo deterioran la convivencia, sino que suponen un incumplimiento claro de las obligaciones ciudadanas básicas en materia de gestión de residuos.

Además, este tipo de vertidos está igualmente contemplado en la normativa autonómica. La Lei 6/2021 de Residuos e Solos Contaminados de Galicia establece sanciones que pueden alcanzar los 600 euros para quienes abandonen desperdicios en espacios no autorizados. La administración local destaca que estas multas buscan disuadir comportamientos que generan focos de suciedad, incrementan los riesgos sanitarios y dificultan la labor de los servicios municipales de limpieza. De hecho, en los últimos días, una persona ha recibido ya un apercibimiento por depositar bolsas de basura en la calle.

Desde la administración local relacionan estas incidencias con lugares donde anteriormente se situaban contenedores que recientemente han sido trasladados. Entre los puntos más problemáticos figuran la zona de A Baiuca y el acceso al aparcamiento público de la Avenida de América, áreas donde los agentes han detectado reiteración de acumulación de bolsas.

Así las cosas, el Concello hace un llamamiento al civismo y recuerda que la cooperación vecinal es esencial para mantener un entorno limpio y saludable. Subrata, también, que abandonar bolsas en la vía pública no acelera la recogida ni responde a necesidades reales, sino que genera focos de insalubridad que afectan directamente al conjunto de la ciudadanía.

El área de Servizos Municipales lleva semanas trabajando en la reorganización de las islas de contenedores con el objetivo de mejorar la eficiencia de la recogida y eliminar puntos conflictivos en términos de seguridad y salubridad. Este proceso incluye la incorporación de un nuevo modelo de contenedores amarillos, de mayor capacidad y adaptados a la carga lateral, lo que ha hecho necesario redefinir la distribución de espacios y ajustar el número de puntos por calle. En palabras del concejal Óscar Durán: «Non cambiamos os contedores por capricho nin para fastidiar á xente. Cambiámolos polo ben común».

El edil explicó que se mantiene un seguimiento constante de la nueva configuración y que ya se han reforzado islas en la Avenida de Santiago, Rúa Gradín y Praza da Inmaculada, en el entorno de la iglesia de San Paio.