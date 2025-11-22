Loimil convoca nueva edición de su concurso de Navidad

La parroquia de Loimil (A Estrada) ha puesto en marcha la tercera edición de su Concurso de Decoración de Nadal, una iniciativa que busca llenar de ambiente festivo las calles y viviendas de la zona.

El certamen contará con tres premios principales. El primero consistirá en una cesta y un trofeo, mientras que el segundo y el tercero recibirán un lote de regalos y un trofeo cada uno. Además, la organización entregará pequeños obsequios a todas las personas participantes, como forma de agradecer la implicación vecinal que, según explican, crece cada año.

Desde la comisión organizadora señalan que el jurado aún no está definido, aunque será «alguén que coñeza de decoración» y, en todo caso, alguien externo a Loimil, siguiendo la línea de ediciones anteriores, en las que participaron incluso representantes del Concello. La intención es que el fallo se dé a conocer alrededor del día de la Lotería, mientras que la entrega de premios tendrá lugar al día siguiente. Desde la organización celebran además la buena acogida del concurso, que «o ano pasado xa creceu moito» y que este año ha despertado gran expectación: «xa estaban moitos preguntando por se ía haber o concurso de Nadal».