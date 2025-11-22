Lalín exhibirá el árbol de Navidad de madera más alto de toda Galicia

Lalín contará esta Navidad con «la edición más completa del proyecto Aldeas de Nadal», según la concejala Karen Fernández Lamela. La programación del ambicioso proyecto navideño fue presentada ayer en un acto donde la edila estuvo acompañada por el artesano Luchi Iglesias, la representante de la AED, Chus García, y la teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez.

Fernández Lamela recordó que el 4 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Kilómetro 0, «se encenderán 139 arcos, 45 farolas, 30 árboles y las luces de las Aldeas de Nadal. Y se podrán visitar ya escaparates y fachadas mágicas». Y también destacó que el 5 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Praza da Igrexa, tendrá lugar la apertura del parque temático navideño lalinense. Siguiendo con el adelanto de la programación, Fernández Lamela recordó que una de las grandes novedades de este año es el mercado artesanal de 12.00 a 20.00 horas en la calle Loriga y parte de la Principal. Además, destacó la presencia de «Alma», una muñeca corpórea nacida del cuento de Navidad de hace dos años que recorrerá las distintas aldeas, entre las que se encuentra la remozada Aldea da Música. «La zona de la Gran Plaza contará con una mini noria, un Tio Vivo y un parque cubierto de bolas que llevará el nombre de Aldealandia», señaló, y anunció la presencia de una guía turística para el recorrido de las siete Aldeas de Nadal. Además, el 12 de diciembre, a las 18.00 horas, junto al Concello, tendrá lugar la apertura de la casa taller de Papá Noel a tamaño real gracias a la subvención del GDR y el Concello de Lalín, otra de las novedades de la edición de este año. Karen Fernández Lamela no se quiso olvidar del «impresionante árbol de Navidad visitable de 9 metros de altura», que estará situado en esa misma zona. Fernández cree que «puede ser el árbol de madera más grande de Galicia», creado por Luchi Iglesias.

Por su parte, Chus García recordó que la AED lleva siete años colaborando con este proyecto navideño, al que no dudó en calificar de «dinamizador». Trasladó en nombre de David Campos el agradecimiento de la patronal dezana al Concello y manifestó que «desde la asociación queremos aportar nuestro grano de arena tanto en el concurso de los escaparates, en las fachadas mágicas y en las actividades porque creemos que es un proyecto que mueve a mucha gente a Lalín». Acto seguido, Luchi Iglesias dijo estar muy contento de estar otro año más implicado en las Aldeas de Nadal, «un proyecto tan especial para mí», afirmó. El prestigioso artesano lalinense subrayó que la esencia de este parque temático es tener «al niño como protagonista. Es algo fundamental tener una línea muy clara y seguir siempre eses pasos hacia donde queremos llegar: la sostenibilidad y la diferenciación». Iglesias recalcó que un proyecto «tiene éxito cuando te diferencias, cuando interpretas la Navidad porque es un Nadal muy lalinense, muy de todos». Luchi Iglesias recalcó que Lalín contará con el árbol navideño en madera más alto y el único en Galicia porque «no conozco en otras localidades que hagan un árbol íntegramente en madera. Es una apuesta por eses materiales de uso reciclado, sobre todo para el medio ambiente».

La teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez, subrayó que estamos ante un «proyecto que trasciende lo festivo y es un motor de ilusión y una referencia turística en fechas tan especiales». Pérez destacó el «gran trabajo y esfuerzo tremendo del equipo municipal» encargado de sacarlo adelante y, por último, Paz Pérez hizo un llamamiento para que «nos sumemos todos y que aprovechen que Lalín está lleno, que nuestro comercio, nuestra hostelería y nuestra restauración es un pilar económico importantísimo».

Programación

Durante 28 días, del 4 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, Lalín contará con una amplia programación de su proyecto Aldeas de Nadal. Además de las actividades habituales del tren turístico y el Free Tour por Lalín, globoflexia, las visitas de Alma a las distintas aldeas o los juegos tradicionales, el parque temático contará con un Circo de Lume, el 12 de diciembre, de 19.30 a 20.10 horas. Al día siguiente, entre las 19.00 y las 21.00 horas, seré el turno de los tatuajes de purpurina, y el 18 de diciembre, en horario de tarde, actuará el grupo Arandela. El 19 de diciembre, Musilalín cantará por las distintas aldeas a partir de las 19.00 horas. El día 20, un espectáculo de magia cerrará la jornada.

Como cada Navidad, el 24 de diciembre los más pequeños y sus familias serán visitados por Papá Noel (de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas) además de poder participar en una ruta mágica por las Aldeas de Nadal. El día de Navidad, los juegos tradicionales (de 17.00 a 20.00 horas) y un Free Tour por Lalín (19.00 horas) completan la oferta a los participantes. Al día siguiente, aunque sin horario definido, el grupo Xiro ofrecerá un concierto de música tradicional. Y el 27 de diciembre, de 17.00 a 19.00 horas, Os Bolechas visitarán el parque temático navideño de Lalín. Además, el 31 de diciembre, de 12.00 a 14.00 horas, O Apalpador visitará las Aldeas de Nadal.

En el año nuevo, el grupo Randela actuará en horario de tarde el 3 de enero. En la recta final de la programación, el 5 de enero los Reyes Magos ofrecerán una recepción a las 19.00 horas. Y el Día de Reyes, entre las 20.00 y las 21.00 horas, será el cierre de las Aldeas de Nadal de la temporada.