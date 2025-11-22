José Crespo defiende en O Carballiño las fiestas gastronómicas como motor económico y turístico

El alcalde de Lalín, José Crespo, participó en el Auditorio de O Carballiño en el acto de presentación del club de producto Pulpo con Origen, una iniciativa orientada a la promoción conjunta del turismo gastronómico vinculado al cefalópodo y a la puesta en valor de su origen y calidad.

Dentro de este evento se llevó a cabo la mesa O papel dos concellos como impulsores da gastronomía local, en la que intervinieron Francisco Fumega, alcalde de O Carballiño; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña y Crespo. Se abordó el papel estratégico de las administraciones locales en la dinamización económica a través de los productos y fiestas gastronómicas.

Crespo puso de relieve que fiestas como la Festa do Pulpo de O Carballiño o la Feira del Cocido de Lalín funcionan como «pilares económicos de primeiro nivel» para los ayuntamientos que las organizan, al actuar como grandes focos de atracción de visitantes y generadoras de actividad en los sectores de la hostelería, el comercio y los servicios. Insistió en el enorme potencial turístico de estas celebraciones, que definió como auténticos «embaixadores» de los productos locales y de la identidad gastronómica de cada territorio y señaló que estos eventos contribuyen a la proyección de la imagen de marca de los ayuntamientos, favoreciendo la creación de sinergias entre productores, restauración y agentes turísticos.

Y subrayó la importancia de que los concellos colaboren en iniciativas como Pulpo con Origen para potenciar una estrategia conjunta de promoción, basada en la calidad, en el origen del producto y en la defensa de la gastronomía.