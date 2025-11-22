Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Crespo defiende en O Carballiño las fiestas gastronómicas como motor económico y turístico

El alcalde participó en el municipio ourensano en la presentación del club de producto ‘Pulpo con Origen’

Instante de la invervención del alcalde de Lalín.

El alcalde de Lalín, José Crespo, participó en el Auditorio de O Carballiño en el acto de presentación del club de producto Pulpo con Origen, una iniciativa orientada a la promoción conjunta del turismo gastronómico vinculado al cefalópodo y a la puesta en valor de su origen y calidad.

Dentro de este evento se llevó a cabo la mesa O papel dos concellos como impulsores da gastronomía local, en la que intervinieron Francisco Fumega, alcalde de O Carballiño; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña y Crespo. Se abordó el papel estratégico de las administraciones locales en la dinamización económica a través de los productos y fiestas gastronómicas.

Crespo puso de relieve que fiestas como la Festa do Pulpo de O Carballiño o la Feira del Cocido de Lalín funcionan como «pilares económicos de primeiro nivel» para los ayuntamientos que las organizan, al actuar como grandes focos de atracción de visitantes y generadoras de actividad en los sectores de la hostelería, el comercio y los servicios. Insistió en el enorme potencial turístico de estas celebraciones, que definió como auténticos «embaixadores» de los productos locales y de la identidad gastronómica de cada territorio y señaló que estos eventos contribuyen a la proyección de la imagen de marca de los ayuntamientos, favoreciendo la creación de sinergias entre productores, restauración y agentes turísticos.

Y subrayó la importancia de que los concellos colaboren en iniciativas como Pulpo con Origen para potenciar una estrategia conjunta de promoción, basada en la calidad, en el origen del producto y en la defensa de la gastronomía.

