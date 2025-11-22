ExpoBus destaca la tecnología para servicios «más eficientes, ágiles y sostenibles» en el sector

La aplicación de la inteligencia artificial en el transporte público de viajeros y la movilidad protagonizó el programa de conferencias de la IV Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, ExpoBus Iberia 2025, que se celebra en la Feira Internacional de Galicia, en Silleda-

La jornada técnica fue inaugurada por el subdirector general de Ordenación del Transporte de la Xunta, Pablo Alejandro Amenedo, quien destacó el Plan de Transporte Público de Galicia, puesto en marcha en 2020 con la finalidad de mejorar servicios, establecer mayores frecuencias y ofrecer servicios adaptados a las necesidades de los usuarios, con paradas cerca para hacer más atractivo el uso del transporte público. Asimismo, hizo alusión al éxito actual en el empleo del transporte público y destacó las bonificaciones de la administración autonómica a través de las tarjetas Xente Nova y +65, además de hablar de desafíos.

Carlos Acha, director de Innovación y Tecnología de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), impartió la ponencia Redefiniendo la movilidad: el impacto transformador de la IA en el transporte de personas. Analizó el mercado del transporte de viajeros destacando el «buen momento» sectorial y habló de la transformación digital, haciendo hincapié en que la integración de tecnologías digitales en la vida de las personas, junto con los avances innovadores en el sector de la movilidad, son las dos principales fuerzas que están transformando nuestro entorno y hábitos. Citó el Simulador para Transporte destinado a operaciones de bus, que simula escenarios de rutas y horarios para mejorar la planificación, detectar ineficiencias y minimizar el impacto con el cliente.

Salo Taboada, business development España de Nemi Mobility Solutions, habló en su intervención sobre su compromiso personal de impulsar desde la tecnología una movilidad que sea inteligente y humana, donde la IA no sea un lujo, sino un habilitador para que cualquier persona, desde zonas de baja densidad hasta centros urbanos, tenga acceso a un servicio de transporte público fiable. La jornada se cerró con uno de los mayores expertos en tecnología de pago para el transporte, José Francisco Martín, CEO de Busmatick, quien habló de las claves que definen el futuro del pago en el transporte público.

En el salón pueden verse vehículos, como uno de los primeros que existieron en el mercado, un Ford T de 1908 con 12 asientos aún de madera, o un Hispano Suiza T-69 de 1935 pero que no pudo ser carrozado y matriculado hasta 1941 por la Guerra Civil. Se expone un Mercedes O-3500 del año 1951 con 31 plazas que alcanzaba los 80km/h, un Pegaso Comet de fabricación gallega del año 1987, un Setra S9 de 1964 que ya contaba con ventanas en el techo o un Pegaso 5061/DR tipo Comet con carrocería línea Arosa de 1975 o un Setra S-6 de 1963, que se presentó como el primer bús compacto en el Salón de Ginebra de 1955