A Estrada lanza 50 plazas para el Campamento de Nadal

A Estrada convoca una nueva edición del Campamento de Nadal, dirigido a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares. La responsable del área de Servizos Sociais, Amalia Goldar, indicó que la inscripción quedará abierta el próximo lunes, 24 de noviembre, y se mantendrá hasta el 12 de diciembre.

Podrán participar niños y niñas de 3 a 12 años empadronados. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la firma SOEI, con 40 plazas, y en el Espazo Concilia (Novo Mercado), con 10 plazas adicionales. El campamento funcionará los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 2, 5 y 7 de enero, de 08.30 a 14.30 horas.

Las solicitudes pueden presentarse en el departamento de Servizos Sociais o a través de la sede electrónica del Concello. Junto a la inscripción se debe entregar un justificante de ocupación laboral y el libro de familia si se solicita bonificación por segundo o tercer hermano participante.

La cuota será de 45 euros por niño, con un 20% de descuento para el segundo miembro de la unidad familiar y gratuita a partir del tercero. Si las solicitudes superan las plazas, se seguirá un orden de prioridad: familias con dictamen de bonificación por riesgo, familias cuyos progenitores trabajen durante el campamento, familias numerosas o monoparentales y orden de entrada de la solicitud.