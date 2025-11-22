DJ Michenlo y París de Noia, en la fiesta ‘Pre Fin de Ano’ de A Estrada

A Estrada se prepara para recibir el próximo 26 de diciembre una nueva edición de ‘Pre Fin de Ano’, un evento que ha recorrido ya varios municipios de Galicia y que en esta ocasión recala en la Fundación de Exposicións e Congresos de la localidad. La cita contará con actuaciones de renombre, como la del artista de proyección nacional e internacional Michenlo y la orquesta París de Noia, además de varios DJs que completan la programación musical.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, destacó ayer durante la presentación de la iniciativa que «lo que buscamos con esta colaboración es aumentar la apuesta festiva en esas fechas en las que ya huele a fin de año». El regidor añadió que está pensado principalmente para la juventud: «Es un preludio a Nochevieja, en el que esperamos juntar a centenares de personas». Asimismo, explicó que la elección de la ubicación en el recinto de la Feira do Moble responde a cuestiones logísticas: «Queríamos buscar un espacio cerrado, un poco apartado y que no perjudicase a la hostelería local».

Por su parte, el responsable de la empresa organizadora, Jorge Silva, compartió: «Escogimos A Estrada para esta nueva edición por su posición céntrica, en una zona de muchos habitantes». Silva indicó que el evento llega a la villa con mucho rodaje y buena acogida, y espera que este año no sea un excepción.

La programación comenzará a las 21.30 horas, tras la apertura de puertas media hora antes. El DJ residente Marcos Kintana dará inicio a la fiesta, seguido por la actuación de París de Noia y del DJ local Carlos López. A continuación actuará Dumore, con amplia trayectoria y conocido en toda Galicia, antes de que ponga la guinda la intervención de Michenlo, considerado un artista de gran tirada nacional e internacional.

En otro orden, las entradas estarán disponibles tanto online, a través de ataquilla.com, como físicas, cuyos puntos de venta se anunciarán a partir del lunes. La primera tirada costará 12 euros, para premiar a la población local, y posteriormente se ampliará a 15 euros en otros puntos. Asimismo, el aforo máximo será de 2.000 personas.

El organizador puntualizó que el evento está abierto a todo el público, aunque los menores de edad deberán acudir acompañados por padres o tutores legales y firmar un documento en el que se hagan responsables de ellos. Silva recordó que en ediciones anteriores, celebradas en municipios como Silleda o Sigüeiro, «el evento tuvo un respaldo muy bueno. Por las fechas coincide muy bien, ya que la gente está de vacaciones» y expresó su deseo de que «en esta ocasión ocurra lo mismo».

De este modo, A Estrada suma una nueva opción de ocio para la población, especialmente la joven, durante las festividades navideñas de este 2025.